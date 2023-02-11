القبض على أجنبي بباب الشعرية لإتجاره فى العملات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمكن رجال المباحث من القبض علي أجنبي بباب الشعرية لإتجاره فى النقد الأجنبى .

المتهم

فقد أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.