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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 600 فريق طبي

تطعيم 243ألف مواطن ضد فيروس كورونا خلال الأسبوع الأول من حملة طرق الأبواب

التطعيم ضد فيروس
التطعيم ضد فيروس كورونا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم فوق الـ 12 عام، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في فعاليات الحملة لتجوب كافة القري والنجوع لتحقيق الأهداف المطلوبة من الحملة .

 

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من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تطعيم 243 ألف 257 مواطن، وذلك خلال الأسبوع الأول من الحملة، مؤكداً على استمرار حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت من الاحد 29 من يناير الماضي، لمن هم أكبر من 12 عام.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أن الحملة تتم بمشاركة 600 فريق طبي ثابت بالمستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة وأماكن التجمعات والنوادي ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وناشدت مديرية الصحة، المواطنين تلقي الجرعات التنشيطية ضد فيروس كورونا، والتي تتم من خلال حملة طرق الأبواب، حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مع توافر كافة التطعيمات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.

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