بالطو.. قصة مسلسل كوميدي يتصدر تريندات السوشيال ميديا

أثار المسلسل الكوميدي «بالطو» إعجاب الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقاته على إحدى المنصات الإلكترونية، متصدرًا التريند عبر محرك البحث جوجل، فما قصة المسلسل، وكيف كانت أحداث الحلقة الأولى منه؟…

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بالطو»

بدأت أحداث الحلقة الأولى بمشهد صادم، حيث كان يحلم الطبيب الشاب عاطف كمال، إنه تم تحويل أوراقه للمفتي، بسبب أنه ترك هاتفًا محمولاً في بطن أحد المرضى، الذي كان يجري له عملية جراحية، وتتابعت الأحداث بظهور أول ضيوف الشرف وهو الفنان محمد رضوان، والذي يجسد دور والد الدكتور عاطف، حيث عادت الحلقة بالزمن عندما كان يريد الوالد من عاطف أن يصبح طبيبًا بأي طريقة حتى تخرج من كلية الطب.

دارت أحداث الحلقة الاولى من مسلسل بالطو، الذي يتم إذاعته على إحدى المنصات الإلكترونية، بظهور الطبيب عاطف، ويتسلم تكليفه في إحدى القرى بكفر الشيخ، إلا أنه يحاول جاهدًا تغيير مكان عمله، خاصة وأنه من سكان القاهرة، لكن مدير الوحدة الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، يتوفى في أول لقاء بينهما ما يورطه في التعيين في مكانه.

قصة المسلسل الكوميدي «بالطو»

تدور أحداث المسلسل الكوميدي بالطو في إطار كوميدي، حول تكليف الطبيب الشاب حديث التخرج «عاطف»، الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، في وحدة صحية بإحدى القرى، ومن ثم يجد نفسه فجأة مديرا لتلك الوحدة الصحية ومسئول عن كل شيء فيها.

ويناقش مسلسل بالطو أيضًا قضية الدجل والسحر بطريقة كوميدية، ضمن إطار أحداثه، ويواجه الطبيب الشاب العديد من الصعاب والمشاكل على مدار حلقات المسلسل.

مسلسل بالطو مأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب»، احد الأعمال الأصلية لمنصة Watch it ، والتي تم إطلاقها مؤخرًا، ويتم عرض المسلسل كل أربعاء عبر المنصة ويتكون من 10 حلقات.

أبطال مسلسلسل بالطو

يشارك في المسلسل الكوميدي بالطو الجديد، الذي يتم عرضه عبر منصة Watch it، مجموعة من أبرز الفنانين منهم « محمود البزاوي، محمد محمود، عصام عمر، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، مريم الجندي»، وهو من سيناريو وحوار أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس