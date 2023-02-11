انسياخ الأرض كارثة طبيعية تهدد قرى الهند.. هل نشهد مأساة مثل زلزال تركيا؟

هل نشهد مأساة مثل زلزال تركيا؟

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة الازمة التي تعاني منها الهند في الوقت الحالي بسبب حدوث ظاهرة انسياخ الارض في إحدى البلديات الهندية في جبال الهيمالايا .

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يبدوا أن كوارث العالم لا تتوقف، بعد أن عاش العالم خلال الأيام الماضية مأساة زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، ووفاة الآلاف، ضربت ظاهرة انسياخ الأرض عدة مناطق في الهند، حيث أصبحت حديث الإعلام الهندي يتركز على "كارثة جوشيمات"، وذلك بعد أن استمر تصدع البيوت بتلك المنطقة، ولاتزال جهود الحكومة الهندية مستمرة في محاولة إحتواء التداعيات على السكان.

ولجأت السلطات الهندية إلى استخدام أجهزة متخصصة لدراسة تطور الظاهرة، وذلك عبر قياس تطور الشقوق داخل المنازل، وذلك لتحديد مدى ضرورة إخلاء المنازل قبل أن تسقط على سكانها، في محاولة لتجنب سقوط ضحايا، وقد تم تدشين خطة إخلاء واسعة تم خلالها توفير مراكز إيواء بديلة .. وتلك قصة انسياخ الأرض بالكامل.