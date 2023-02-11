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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو يكشف حضور العرب من مختلف الجنسيات لمساعدة متضرري زلزال تركيا

الزلزال المدمر في
الزلزال المدمر في تركيا

أظهر مقطع فيديو تداول علي موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" حضور العرب من مختلفي الجنسيات جاؤوا لمساعدة الشعب التركي وجائوا بالمساعدات والألبسة وأغذية لمتضرري والمصابين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الأثنين الماضي.

قال  الشاب التركي  الذي ظهر في الفيديو وهو يشكر الحاضرين من مصر والعالم العربي على مساعداتهم الذين قدموها من أجل الشعب التركي وقال" أخواننا جاؤوا من مصر وفلسطين والعراق وسوريا وبلدان عربية أخرى لتقديم المساعدة للشعب التركي في مدينة ملاتيا في المخزن الذي نجمع فيه المساعدات كل الشكر لهم وأرجوا أن يتقبل الله منهم.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 21,043 بحسب ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم السبت، وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

قالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي.

كما ارتفع أجمالي عدد القتلى في سوريا إلى 3553.

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