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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لإزالة تجمعات مياه الأمطار

اجراءات المحافظات
اجراءات المحافظات للتعامل مع الامطار

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات مطروح و الإسكندرية وكفر الشيخ و البحيرة و الدقهلية و الغربية ودمياط و الشرقيةو القليوبية و المنوفية (على مركزى تلا و الشهداء و مدينة سرس الليان ) ، للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها ، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار ، و سرعة عودة الأمور لطبيعتها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بالاستعداد الدائم والمستمر للمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ، وتجهيز الفرق الخاصة للتعامل مع الأمطار والسيول، وانتشار المعدات ، مع تطهير مصارف الأمطار أول .

و أشار تقرير غرفة عمليات الوزارة إلى تعرض البلاد لتقلبات جوية و نشاط للرياح و موجة من الطقس السيئ ، حيث  استمرت سقوط الأمطار من متوسطة الى شديدة على مدينة برج العرب و أحياء شرق و غرب و وسط و العجمى و العامرية ثان ، و تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الوزير أن التقرير أوضح وجود انهيار بطول 20 متر بكورنيش مدينة السلوم بمحافظة مطروح ، و سقوط أحد أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية، فيما سقطت أمطار شديدة على مدينتى الضبعة و العلمين، و متوسطة على مدينة الحمام،  وخفيفة على مدينتى مطروح و السلوم ، و جارى رفع التراكمات .

و أوضح التقرير استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط أمطار متوسطة على محافظات كفرالشيخ و بورسعيد و البحيرة و المنوفية و الشرقية،  كما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على الغربية و دمياط و القليوبية ، و تقوم المحافظات المشار اليه بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول  .

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موجة الطقس السيىء وزير التنمية المحلية التنمية المحلية الامطار

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