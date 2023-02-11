وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لإزالة تجمعات مياه الأمطار

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات مطروح و الإسكندرية وكفر الشيخ و البحيرة و الدقهلية و الغربية ودمياط و الشرقيةو القليوبية و المنوفية (على مركزى تلا و الشهداء و مدينة سرس الليان ) ، للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها ، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار ، و سرعة عودة الأمور لطبيعتها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بالاستعداد الدائم والمستمر للمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ، وتجهيز الفرق الخاصة للتعامل مع الأمطار والسيول، وانتشار المعدات ، مع تطهير مصارف الأمطار أول .

و أشار تقرير غرفة عمليات الوزارة إلى تعرض البلاد لتقلبات جوية و نشاط للرياح و موجة من الطقس السيئ ، حيث استمرت سقوط الأمطار من متوسطة الى شديدة على مدينة برج العرب و أحياء شرق و غرب و وسط و العجمى و العامرية ثان ، و تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الوزير أن التقرير أوضح وجود انهيار بطول 20 متر بكورنيش مدينة السلوم بمحافظة مطروح ، و سقوط أحد أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية، فيما سقطت أمطار شديدة على مدينتى الضبعة و العلمين، و متوسطة على مدينة الحمام، وخفيفة على مدينتى مطروح و السلوم ، و جارى رفع التراكمات .

و أوضح التقرير استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط أمطار متوسطة على محافظات كفرالشيخ و بورسعيد و البحيرة و المنوفية و الشرقية، كما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على الغربية و دمياط و القليوبية ، و تقوم المحافظات المشار اليه بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول .

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