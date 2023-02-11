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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كينيا: إنذارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن الإرهاب "مؤسفة جدا''

حركة الشباب
حركة الشباب

وصفت كينيا التنبيهات الإرهابية التي أصدرتها سفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في نيروبي، اليوم السبت،  بأنها 'مؤسفة تمامًا'.

وأصدرت السفارة الأمريكية فى نيروبى تحذيرا الخميس الماضي زعمت فيه أن العديد من المواقع الشعبية فى كينيا يمكن أن تكون أهدافا محتملة لهجمات إرهابية 'وشيكة'. سرعان ما حذت سفارة المملكة المتحدة حذوها.

ومع ذلك ، حثت الحكومة الكينيين على توخي اليقظة على الرغم من النجاح الأخير في محاربة حركة الشباب ، وهي جماعة متشددة تابعة للقاعدة تنشط بشكل أساسي في الصومال المجاورة.

وقال وزير الخارجية الكيني كورير سينجوي 'إنذارات الإرهاب من جانب واحد مؤسفة تمامًا ولكن الظروف التي صدرت في ظلها ترجع إلى الضغط الذي تشعر به حركة الشباب في الصومال من الجهود المشتركة للإدارة الصومالية والمجتمع وقواتنا مضيفا 'يعتقد ان البعض عبروا حدودنا'.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه يعتقد أن السفارتين أصدرتا تنبيهات إرهابية أولية من أجل 'توعية الناس ببيئتهم ، مثل الأماكن المزدحمة'.

وفي 9 فبراير ، أشارت السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية إلى أن المواقع التي يرتادها الرعايا الأمريكيون ، إلى جانب الأجانب والسياح الآخرين ، في نيروبي وأماكن أخرى في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا 'لا تزال أهدافًا جذابة للإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات وشيكة محتملة'.

وفي وقت لاحق حذت سفارة المملكة المتحدة في نيروبي حذوها قائلة: 'هناك تهديد متزايد للإرهاب ، بما في ذلك عمليات الخطف الإرهابية ، عبر كينيا'.
ومع ذلك ، أكدت السفارتان أن الحكومة الكينية قد 'زادت من دوريات مكافحة الإرهاب' في الآونة الأخيرة.

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