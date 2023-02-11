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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير روسيا بمصر: موسكو تدعم طلب القاهرة للانضمام إلى بريكست

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير خارجية روسيا

قال السفير الروسي في مصر جورجي بوريسينكو، إن مصر تخطو نحو الانضمام إلى قائمة الدول أعضاء البريكس. 

وقال بوريسينكو في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية «مصر مهتمة أيضًا بالانضمام إلى البريكس وقد أشارت بالفعل إلى هذه الرغبة في رسائل رسمية بعث بها إلى جميع أعضاء المجموعة».

وأضاف السفير أن موسكو تدعم طلب القاهرة وستكون راضية عن انضمام مصر لعضوية كاملة في البريكس.

وصرح بوريسينكو: «لهذا يتعين على الحلف أن يوافق أخيرًا على قواعد وإجراءات التوسع.. نأمل أن يحدث هذا في المستقبل القريب».

تجمع مجموعة البريكس أكبر الاقتصادات النامية في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.. يعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

مصر البرازيل تركيا روسيا المملكة العربية السعودية السعودية جنوب افريقيا بريكس إفريقيا

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