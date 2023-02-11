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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب حماة الوطن يدشن عدة مشروعات خدمية بسوهاج | فيديو

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عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، تقريرًا يرصد تدشين حزب «حماة الوطن» لعدة مشروعات خدمية بمحافظة سوهاج.

وقام حزب "حماة الوطن" بافتتاح 15 مركزًا بعدد من المحافظات، منها الإسكندرية، شمال سيناء، الدقهلية، الفيوم، مرسى مطروح، الوادي الجديد، وفي سوهاج.

ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، قامت أمانة المرأة حزب "حماة الوطن" منذ شهر سبتمبر 2021، بإنشاء 100 مركز بمختلف المحافظات المصرية وقرى مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة الأسر المصرية في التعليم والحرف اليدوية والتسويق ومحو الأمية وتأهيل الأطفال من ذوي الهمم.

كما دشن الحزب عدة مشروعات خدمية بمحافظة سوهاج، وعقدت كوادر الحزب اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية لمناقشة آليات تمكين المرأة والشباب، ورعاية المواطن.

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