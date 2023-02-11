تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

كشف الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لـ الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال

وضم تشكيل الهلال كلا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري

خط الوسط: محمد كنو - أندريه كاريلو - جوستافو كويلار

خط الهجوم: سالم الدوسري - موسى ماريجا - لوسيانو فييتو

تشكيل ريال مدريد

وشهد تشكيل ريال مدريد عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.