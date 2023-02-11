مياه القناة : إصلاح كسر خط 300 ملي في فايد | صور

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب ٣٠٠ مم بمدينة فايد بالاسماعيلية، وإعادة ضخ المياه ووصولها الى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأشار رئيس الشركة انه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاصلاح نظرا لتعرض خط المياه للكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط ، وأدى الى انقطاع المياه عن عدد من القرى بالطريق الصحراوى منها قرية كسفريت ،قرية فنارة ،قرية فنارة المحجر ، عزبة السساتر ، عزبة المنياوي ، قمة فايد ، فايد المدينة الطريق صحراوي، قرية ابو سلطان ،عزبة المخاضة ، حيث تم تكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الامكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية ، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت بأنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة ، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح .

وأشاد رئيس الشركة بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الاصلاح وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " .

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