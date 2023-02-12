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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 : تودع العزوبيه قريبا

برج الجوزاء وتوقعات
برج الجوزاء وتوقعات اليوم

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو) قابل للتكيف والحياة مع كل الظروف أيا كانت، يرضي الآخرين على حساب صحته النفسية، لكن من أبرز عيوبه التردد والاندفاع.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 : تحسين حالتك المزاجية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023

يوم مناسب في انتظارك، تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن الفرص الجيدة قد تطرق بابك في واجهة العمل حيث تكون النجوم في جانبك، قد يؤتي إخلاصك والتزامك تجاه العمل ثمارًا لك الآن، من الناحية الصحية قد تشعر بتحسن وتحاول الحفاظ على وزنك من خلال اتخاذ خيارات صحية، يشار إلى الاستقرار المالي، تجنب أي نوع من الاستثمار العقاري اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

قد يمنحك التعامل مع المهام المهمة شعورًا بالرضا، ستصبح نجما ساطعا في العمل، قد يتم تقدير أفكارك واقتراحاتك الجديدة وقد تحصل على الدعم الكامل من الزملاء أو كبار السن.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تكون في حالة مزاجية لتولي المسؤولية عن حياتك وجعلها أفضل، قد تميل أيضًا إلى الأنشطة الدينية للحفاظ على هدوء عقلك.

برج الجوزاء اليوم عاطفياً

قد تشعر بالانجذاب نحو الحبيب وقد يكون حبك بلا حدود، قد تخطط لعقد القران مع شريك حياتك، قد يجد العزاب شخصًا مناسب ويستمتعون بمحادثة ممتعة.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

إذا كنت تخطط للعمل مع شخص ما أو تكوين شراكة فيجب أن تكون حذرًا، تجنب شراء أي سيارة اليوم. 

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