ولعت في الشقة .. جريمة زوجية بالشرقية | تفاصيل مثيرة

ظنت ان بفعلتها تلك سوف تهرب من قبضة رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية وانه لن يشك بها أحد ولكن يقظة رجال الأمن كانت لها بالمرصاد وفي اقل من ساعات كانت بين ايدي رجال الشرطة واعترفت أمامهم تفصيلا بفعلتها وقيامها بالتخلص من زوجها حرقا عن طريق اشعال النيران بشقة الزوجية مستخدمة بنزين قامت بالقاءه حتي تظهر الحادثة كأنها قضاء وقدر..

البداية عندما اندلعت النيران بإحدي الشقق السكنية بقرية المجفف دائرة مركز ديرب نجم وعلي الفور تحرك رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين مصرع "محمد خ ع" 30 سنة داخل الشقة وتصدع أحدي الحوائط من شدة النيران وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

الحادث في طبيعته يبدو انه قضاء وقدر ولكن يقظة رجال الشرطة كان لها رأي آخر وبالفحص تبين لرجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم ان الحادث بفعل فاعل وخاصة لأن الدمار كان كبيراً وبالفعل كان شكهم في محله واكدت التحريات الأولية ان زوجة المجني عليها هي من اشعلت النيران عمدا بقصد التخلص من زوجها لوجود خلافات ومشاكل أسرية بينهم فقررت التخلص منه واحضرت زجاجات بنزين وقامت بإشعال النار بالشقة وهو داخلها ولقي مصرعه..

فيما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمه والتي اعترفت بإرتكابها الواقعة وبعرضها علي نيابة مركز ديرب نجم قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بإحدي الشقق السكنية بقرية المجفف دائرة مركز ديرب نجم وأسفر الحريق عن التهام محتويات الشقة ومصرع " محمد خ ع" 30 سنة وتم السيطرة على الحريق.

فيما اكدت التحريات الأولية وجود شبهه جنائية وراء الحريق وبالفحص تبين قيام زوجة المجني عليه " عزة ع" بإرتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات زوجية بينهم

واضافت التحريات انه قبل الحادث بيوم حدثت مشادة كلمية وخلافات اسرية بين الزوجة والمجني عليه زوجها قامت علي أثرها بإحضار زجاجات بنزين وقامت بإشعال النيران بالشقة خلال تواجد زوجها به.

فيما تمكن ضباط مباحث المركز مش كشف غموض الواقعة وضبط الزوجة المتهمه والتي اعترفت بإرتكابها الواقعة وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.