عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: الأهلي هزم نفسه أمام فلامنجو البرازيلي

عمرو أديب
عمرو أديب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء فريق الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي رغم هزيمته بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وقال "أديب" خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،:": "على فكرة بالمناسبة الأهلي وصل لهذه البطولة بالصدفة يعني مكنش هيوصلها.. أنا عايز أسأل الأهلاوية اللي نايمين في حالة صعبة هل أنتوا راضيين عن أداء الأهلي في البطولة؟ هل أنتوا شايفين أن الأهلي أدى أداءً جيدًا في هذه البطولة؟".


وأكمل:"أنا شايف الأهلي هزم نفسه بنفسه وبصراحة هذا الفريق مش برازيلي.. كان ممكن الأمور تكون أحسن من كده”.

وتابع: "لازم أشكر اللاعبين والمجهود ومقدرش أتجاهل أن الأخطاء كانت مرعبة.. البلاتيني اللي ضاع والأهداف اللي ضيعها شريف الحريف والشناوي والكرة اللي رجعوها وأدوها لمهاجم فلامنجو علشان يجيبوا الجون”.

وأكمل أديب موجها حديثه لجمهور النادي الأهلي: "أنا عايز أسأل الأهلاوية اللي نايمين في حالة صعبة هل أنتوا راضين عن أداء الأهلي في البطولة.. هل أنتوا شايفين أن الأهلي أدى أداءً جيدًا في هذه البطولة”.

عمرو أديب كأس العالم للاندية كأس العالم الأهلى البرازيل الشناوي المركز الثالث فلامنجو البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

غضب وتوبيخ.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو

فرج عامر يهاجم التحكيم في كأس العالم للأندية

حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود.. صورة بدون حجاب تثير الجدل

الأوقاف تعقد احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج.. الخميس القادم

مدرب منتخب المغرب السابق يقترب من تدريب البرازيل

أوكرانيا تورط دولة جديدة في الحرب مع روسيا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

بالدولار والمصري.. سعر صادم لإطلالة جورجينا الأخيرة

أخطر الأورام.. أعراض وأسباب سرطان الرئة

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ