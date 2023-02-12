عمرو أديب: الأهلي هزم نفسه أمام فلامنجو البرازيلي

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء فريق الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي رغم هزيمته بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وقال "أديب" خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،:": "على فكرة بالمناسبة الأهلي وصل لهذه البطولة بالصدفة يعني مكنش هيوصلها.. أنا عايز أسأل الأهلاوية اللي نايمين في حالة صعبة هل أنتوا راضيين عن أداء الأهلي في البطولة؟ هل أنتوا شايفين أن الأهلي أدى أداءً جيدًا في هذه البطولة؟".



وأكمل:"أنا شايف الأهلي هزم نفسه بنفسه وبصراحة هذا الفريق مش برازيلي.. كان ممكن الأمور تكون أحسن من كده”.

وتابع: "لازم أشكر اللاعبين والمجهود ومقدرش أتجاهل أن الأخطاء كانت مرعبة.. البلاتيني اللي ضاع والأهداف اللي ضيعها شريف الحريف والشناوي والكرة اللي رجعوها وأدوها لمهاجم فلامنجو علشان يجيبوا الجون”.

وأكمل أديب موجها حديثه لجمهور النادي الأهلي: "أنا عايز أسأل الأهلاوية اللي نايمين في حالة صعبة هل أنتوا راضين عن أداء الأهلي في البطولة.. هل أنتوا شايفين أن الأهلي أدى أداءً جيدًا في هذه البطولة”.