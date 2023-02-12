بدون مكياج.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هند في الصور بإطلالة شتوية متميزة مرتدية ايس كاب بالطو بدون مكياج من داخل سيارتها.

حرصت الفنانة هند صبري، على حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2023، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياضسيتي، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأثارت هند البصرى الجدل حول زيادة وزنها المبالغ فيها ، حيث ظهرت هند صبري في الحفل بإطلالة أنيقة وجذابة ولكنها محتشمة، مرتدية فستانًا كحلى اللون.