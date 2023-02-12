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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد خسارة المركز الثالث.. عمرو أديب يشكر لاعبي الأهلي لهذا السبب

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على الهزيمة الثقيلة للنادي الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

ووجه "أديب" خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الشكر للنادي الأهلي ولاعبية بعد خسارة المركز الثالث بكأس العالم للأندية، قائلا:""بنشكر النادي الأهلي على أدائه في بطولة العالم للأندية، اللاعبين حطت كل مجهودها وعملت كل اللي تقدر عليه".

وتابع عمرو أديب: "على فكرة بالمناسبة الأهلي وصل لهذه البطولة بالصدفة يعني مكنش هيوصلها.. أنا عايز أسأل الأهلاوية اللي نايمين في حالة صعبة هل أنتوا راضين عن أداء الأهلي في البطولة؟ هل أنتوا شايفين أن الأهلي أدى أداءً جيدًا في هذه البطولة؟".

وأكمل عمرو أديب:"أنا شايف الأهلي هزم نفسه بنفسه وبصراحة هذا الفريق مش برازيلي أوي ليست فريق قوي والأهلي كان ممكن الأمور تكون أحسن من كده”.

 

 

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