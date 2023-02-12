تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلعب بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي، كما يلعب فريق مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي .

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 2 - 2023 والقنوات الناقلة



كأس الكونفيدرالية الأفريقية



مازيمبي vs ريال باماكو – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 3

مارومو جالانتس vs الأخضر الليبي – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 4

الاتحاد المنستيري vs يانج أفريكانز – الساعة 6 مساء

أسكو كارا vs فيوتشر – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports HD 3

ديابل نوار vs ريفرز يونايتد – الساعة 6 مساء

أسيك ميموزا vs موتيما بيمبي – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports HD 4

بيراميدز vs الجيش الملكي – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 3

اتحاد الجزائر vs سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد vs مانشستر يونايتد – الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي vs أستون فيلا – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

خيتافي vs رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

بلد الوليد vs أوساسونا – الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

فياريال vs برشلونة – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

أودينيزي vs ساسولو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا vs مونزا – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس vs فيورنتينا – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي vs كريمونيزي - الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

هيرتا برلين vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

كولن vs آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء





الدوري الفرنسي



تولوز vs رين – الساعة 2 ظهرا

ليل vs ستراسبورج – الساعة 4 عصرا

ستاد ريمس vs تروا – الساعة 4 عصرا

أنجيه vs أوكسير – الساعة 4 عصرا

مونبلييه vs ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا

نانت vs لوريان – الساعة 6 مساء

ليون vs لانس – الساعة 9:45 مساء