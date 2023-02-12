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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 2 - 2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلعب بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي، كما يلعب فريق مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي . 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 2 - 2023 والقنوات الناقلة
 

 كأس الكونفيدرالية الأفريقية 
 

مازيمبي vs ريال باماكو – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 3

مارومو جالانتس vs الأخضر الليبي – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 4  

الاتحاد المنستيري vs يانج أفريكانز – الساعة 6 مساء  

أسكو كارا vs فيوتشر – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports HD 3    

ديابل نوار vs  ريفرز يونايتد – الساعة 6 مساء  

أسيك ميموزا vs موتيما بيمبي – الساعة 6 مساء -  قناة beIN Sports HD 4      

بيراميدز vs الجيش الملكي – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 3    

اتحاد الجزائر vs سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 4  

   

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد vs مانشستر يونايتد – الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium          

مانشستر سيتي vs أستون فيلا – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium          

 

الدوري الإسباني 
خيتافي vs رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

بلد الوليد vs أوساسونا – الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1          

فياريال vs  برشلونة – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

الدوري الإيطالي 
أودينيزي vs  ساسولو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا vs  مونزا – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس vs فيورنتينا – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1      

نابولي  vs  كريمونيزي - الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1                  

 

 الدوري الألماني
هيرتا برلين vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا          

كولن  vs آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء                


 

الدوري الفرنسي
 

تولوز vs  رين – الساعة 2 ظهرا                  

ليل vs ستراسبورج – الساعة 4 عصرا                

ستاد ريمس  vs تروا – الساعة 4 عصرا              

أنجيه vs أوكسير – الساعة 4 عصرا                    

مونبلييه vs ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا            

نانت vs لوريان – الساعة 6 مساء              

ليون vs لانس – الساعة 9:45 مساء

كاس الكونفيدرالية الافريقية بيراميدز الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد

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