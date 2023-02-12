عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: زيادة عدد مراكز تقديم خدمات رعاية كبار السن إلى 832

صحة كبار السن
صحة كبار السن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة أعداد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن من 401 إلى 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 552 ألف مواطن فوق سن الـ65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.
 

نشرة المرأة : أعراض زيادة اليوريا في الدم ..الصحة العالمية تصدر توصيات لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

الصحة العالمية تصدر توصيات لمنع انتشار إنفلونزا الطيور


وأضاف «عبدالرازق» أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.
 

الصحة :  تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية


وأكد «عبدالرازق» أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن 15335.

الصحة الرعاية الصحية الجمهورية كبار السن أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحاسب على حاجة معملتهاش.. رسالة غير متوقعة لقاتلة والدتها في بورسعيد |مفاجأة مدوية

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة .. 5 أشخاص فقط سيحضرون إعدام قاتل نيرة أشرف

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

الفراخ تتراجع 20 جنيها خلال أيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

ترشيحاتنا

ما حقيقة رحلة الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء تكشف أسرارها وحكم منكرها

بدء فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول بحضور الرئيس السيسي

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. فيديو

الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد القتلى جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 60 ألف شخص

أزمة فلوس.. مجدي عبد الغني يكشف سبب غضب لاعبي الزمالك

تحت أنظار الرئيس السيسي.. عرض فيلم تسجيلي إيجيس 2023.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من تناول البقول .. بعضهم مهدد بالموت

بعد التحذير من هذه الأنواع.. طريقة تحضير التونة في المنزل

جمال شعبان ردًا على باحث هولندي: لاتوجد مؤشرات علمية أكيدة تستطيع التنبؤ بالزلازل

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ