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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة من فلامنجو.. 13 هزيمة في تاريخ مشاركات الأهلي بكأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وفلامنجو
مباراة الأهلي وفلامنجو

تعرض النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر الي الخسارة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

وحصد فريق فلامنجو البرازيلى الميدالية البرونزية بعد الفوز على الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويحصل فريق الأهلي على مبلغ مالي قيمته اتنين مليون دولار بعد احتلاله المركز الرابع فى كأس العالم للأندية بالمغرب. 

وتلقى النادي الأهلي الخسارة رقم 13 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم الأندية بعد الهزيمة أمام فريق فلامنجو البرازيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين. 

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وجاءت هزائم النادي الأهلي فى مونديال الأندية على النحو التالي:

النادي الأهلي خسر من الاتحاد السعودي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح عام 2005.

فى نفس النسخة  في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من تلقى الخسارة أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين لهدف.

وتعرض النادي الأهلي للهزيمة بنتيجة 1-2 أمام نظيره فريق إنتر ناسيونال البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية اليابان عام 2006.

وفي 2008، حصل النادي الأهلي  على المركز السادس، بعد أن خسر المباراة الأولى من نادي باتشوكا المكسيكي 4-2، كما خسر من نادي أديلايد يونايتد 1-0 .

النادي الأهلي تلقى خسارة بنتيجة 0-1 أمام فريق كورنيانز البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية اليابان عام 2012 كما خسر مجددًا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي 2-0.

وشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب 2013، وعاد من جديد إلى المركز الأخير بعد خسارته ربع النهائي أمام غوانزو بهدفين نظيفين.

وتعرض فريق الأهلي للخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام مونتيري المكسيكي في إطار مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية 2013.

كما تعرض النادي الأهلي للهزيمة بنتيجة 0-2 امام بايرن ميونيخ الألماني نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2021.

وتلقى النادي الأهلي خسارة بنتيجة 0-2 امام نظيره بالميراس البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2022

وخسر النادي الأهلي بنتيجة 1-4 امام ريال مدريد الإسباني نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023
كما خسر النادي الأهلي امام نادي فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى اطار المنافسة على الميدالية البرونزية. 

الأهلى مارسيل كولر فلامنجو كأس العالم للاندية ريال مدريد

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