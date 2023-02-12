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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفة اقتصادية

فطير مشلتت
فطير مشلتت

يعد الفطير المشلتت من المعجنات والمخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويحتوي الفطير المشلتت على مذاق رائع ومميز. 

وإليكم طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفه اقتصادية .

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مقادير الفطير المشلتت

كيلو دقيق
رشه ملح
ماء للعجن
سمن
زيت

طريقة تحضير الفطير المشلتت

ضعي الدقيق فى بولة، ويفضل نوع الدقيق مخصص للفطائر، ثم ضعي رشة الملح.

انزلي ننزل بالماء تدريجيا ونعجن حنى تصبح عجينة طرية،ثم نتركها في طبق مرشوش بالدقيق حوالى ساعه.

قسميها كور حسب حجم الفطيره المطلوبه، ثم رشي مكان فرد العجين بالدقيق ، ثم تفرد العجين بالنشابة جيدا حتى تصبح شفافة .

فى طاسه بها السمنه والزيت، ابدأي رشهم على وش العجينه وهى مفروده وتوزع عليها السمنه مع الزيت، ثم قومي بطبيقها بالنصف ونرش تانى على الوجه اللى قدامى ونطبق تانى ونرش جيدا حتى تصبح العجينة مستطيله ومع كل تطبيق نحط السمنه، ثم نلف المستطيل رول بعد ما ندهنه وندخل الطرف الأول فى الطرف الاخير حتى تصبح مثل الكوره.

كرري هذه الخطوة على جميع العجين بنفس الطريقه، واتركيه يرتاح تانى حوالى ربع ساعه.

سخني الفرن بس على أقل درجه حراره حتى ينضج جيدا من الداخل.

ادهني الصينيه بالسمن والزيت، ونبدأ نفرد ببطن الايد ببطء من كل جنب حتى تصبح دائره الفطيره، واتركيها سميكة ثم ضعيها فى الصينيه المدهونه.

تدخل الفرن على الصاج من تحت ونتابعها حتى تصبح باللون الذهبى من الأسفل ثم نقلبها وتأخذ لون من الوجه الاخر، وتقدم . 

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