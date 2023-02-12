تصريح صادم من السفير السوري لدى روسيا بشأن المناطق المتضررة من الزلزال

صرح السفير السوري في روسيا بشار جعفري، بأن الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى رفضت تقديم مساعدات إنسانية للمناطق السورية التي ضربها الزلزال.

وقال السفير السوري: "مرت خمسة أيام منذ وقوع الزلزال، لكن لم يقدم الاتحاد الأوروبي ولا الدول الغربية الأخرى أي مساعدة لبلادنا". وذلك حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأشار الجعفري إلى أنه بسبب العقوبات الغربية تواجه سوريا صعوبات في الإغاثة من الزلزال. مضيفا، أن سوريا تخضع للعقوبات منذ 11 عاما، كما أنها الآن غير مجهزه لسحب الناس من تحت الأنقاض.

وتابع جعفري، وصلت لتوها أول قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا أمس، وكانت مفاجأة بالنسبة لنا.

واختتم حديثه قائلاً: "من المؤسف أن الغرب يقوم بتسييس كل شيء، حتي المساعدات الإنسانية".. مؤكدا، أن سيارات الإسعاف في سوريا لا تملك حتى الوقود لنقل الجرحى، بينما تستمر أمريكا في سرقة الغاز والنفط وإرساله إلى دول ثالثة".