الوقاية خير من العلاج|عادات تزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد.. تعرف عليها

يُعد سرطان الكبد هو السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد ويمكن أن تتكون عدة أنواع من السرطان في الكبد.

وتُعد الأنواع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية، والذي يبدأ في النوع الرئيسي من (خلايا الكبد).. الأنواع الأخرى من سرطان الكبد ، مثل سرطان الأوعية الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي ، أقل شيوعًا.

ووفقًا لموقع بولد سكاي الهندي بشكل عام ، يمكن علاج سرطان الكبد في مراحله المبكرة فقط.. ويستخدم الأطباء الاختبارات التشخيصية لتحديد مرحلة السرطان ، لذلك قد لا يكتمل التصنيف المرحلي حتى يتم الانتهاء من جميع الاختبارات.

بالإضافة إلى مساعدة الطبيب في تحديد أفضل خيار علاجي ، فإن معرفة المرحلة يمكن أن يساعد في التنبؤ بمآل المريض، مع التأكيد على أهمية اتباع العادات الصحية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد.



1. الوقاية والعلاج من التهاب الكبد B و C

قد يكون العلاج المضاد للفيروسات خيارًا للمصابين بالتهاب الكبد B المزمن ، والذي يمكن أن يقلل (ولكن لا يزيل) خطر الإصابة بسرطان الكبد ويبطئ تقدم مرض الكبد. على الرغم من عدم وجود لقاح ضد التهاب الكبد C ، إلا أن العلاج المناسب يمكن أن يقضي على الفيروس في معظم الحالات.

2. تجنب التبغ



بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد ، يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان الأخرى والأمراض التي تهدد الحياة. إذا كنت تدخن ، فإن الإقلاع عن التدخين سيساعد في تقليل خطر الإصابة بهذا السرطان ، بالإضافة إلى العديد من السرطانات الأخرى والأمراض التي تهدد الحياة.



3. علاج الأمراض المسببة لسرطان الكبد



قد يصاب الفرد المصاب بأمراض وراثية معينة بتليف الكبد ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد. يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد من خلال اكتشاف هذه الأمراض وعلاجها في وقت مبكر من الحياة.

على سبيل المثال ، يجب فحص جميع الأطفال من العائلات الذين يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية من المرض وعلاجهم.

4. تجنب التعرض للمواد المسببة للسرطان



يمكن للأشخاص أيضًا اتخاذ خطوات للحد من تعرضهم لمواد مسرطنة معروفة ، مثل الإقلاع عن التدخين ، والحد من التعرض لأشعة الشمس ، والحد من استهلاك الكحول ، أو الحصول على لقاحات ضد فيروس الورم الحليمي البشري وفيروس التهاب الكبد الوبائي إذا كانوا في السن المناسبة.

5. الحفاظ على وزن صحي



هناك طريقة أخرى للمساعدة في الوقاية من سرطان الكبد وهي تجنب السمنة . الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية والسكري ، وكلاهما مرتبط بالمرض .