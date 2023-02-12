رئيس جامعة المنوفية: مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بيت خبرة للمحافظة والمجتمع

اجتمع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجيه وإعداد القادة، بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الدور المنوط به مركز الدراسات الاستراتيجية فى مختلف المجالات، ووجه بأهمية التركيز على مهام المركز الأساسية فهو بمثابة بيت خبرة للمحافظة والمجتمع، وأهمية تطوير دوره فى تقديم الاستشارات والدراسات الاستراتيجية ودراسات الجدوى للمشروعات المختلفة، والاستشارات الضريبية، والخدمات البحثية والاستشارية للهيئات والمؤسسات الرسمية والحكومية والخاصة، وتنظيم دورات وفعاليات ذات صلة بالتنمية وقضايا المجتمع المختلفة، ‏ونشر الفكر الاستراتيجي بما يؤدي إلى تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، ووظائفها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وناقش رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المركز، جدول الأعمال والموافقة على نشر (نشرة قضايا استراتيجية) التى يصدرها المركز على الموقع الإلكتروني الرسمى للجامعة، والموافقة على تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمركز، ومناقشة تسعير بعض البرامج التدريبية بالمركز، وبشأن إضافة بعض الدورات للمصفوفة الحالية كلف رئيس الجامعة المسئولين بالمركز بعمل تقرير كامل عن جميع الدورات التى تتم بمختلف مراكز ووحدات الجامعة لمنع حدوث أى تكرار أو تداخل بين الجهات المختلفة، ووضع تصور للدورات الجديدة وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم.