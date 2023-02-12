محافظ المنوفية يطمئن على تنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بـ3 مراكز

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والميدانية لجميع أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بدء أعمال الرصف بشارع زاوية جودة، الواقع بين شارعي طلعت حرب وشعلان مع شارع مدرسة الأرقم بطول ٨٠٠ م وعرض ٨ م.

كما تابع أعمال مسح وتسوية شارع فرن الأهرام بطول ١٥٠ م وعرض ٥ م بداية من شارع كمال النجار حتى شارع المحكمة تمهيداً لفرد طبقة السن ، مؤكداً أنه تم إنتهاء أعمال الرصف بشارع خطاب خلف المحكمة لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.

وتابع رئيس المدينة أعمال تركيب بالوعات مياه الأمطار قبل بدء أعمال الرصف بشارع الشيخ منصور الذي يربط بين شارعي بورسعيد والنصر بطول ٥٠٠ م وعرضه ٨ م ، تنفيذ مديرية الطرق بالمنوفية ، يأتي هذا ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمركز الشهداء للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ .



وفي ذات السياق ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إستمرار أعمال الرصف والتطوير بعدد من الشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام ، مشيراً أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع النبي موسى بقويسنا لتسهيل حركة المركبات والمواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بمنوف أعمال تركيب غرف صرف مياه الأمطار، وكذا أعمال رفع مطابق الصرف الصحي بشارع عباس الشرقاوي تمهيدا لرصفه ببلاط الانترلوك ، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال التطوير بطريق البطحة البحرية لإضفاء مظهراً جماليا بالمدينة .