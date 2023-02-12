عبد الرحمن يتأهل لقبل نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للجودو

تأهل عبد الرحمن عبد الغني لاعب منتخب مصر للجودو، للدور نصف النهائي، خلال مشاركته في منافسات وزن 81 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة المقامة حاليا في مدينة صوفيا ببلغاريا.



وحقق عبد الرحمن عبد الغني الفوز على بطل جورجيا في دور الـ32، ثم فوزا جديدا على بطل فرنسا في دور الـ16، قبل الفوز على بطل البوسنة والهرسك في الدور ربع النهائي.



ويبلغ عبد الرحمن عبد الرحمن 24 عاما، ويعد أحد اللاعبين الواعدين في الجودو المصري، ويحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة برئاسة مرزوق علي.



وضمن منافسات نفس البطولة تأهل أيضا علي حازم للدور قبل النهائي في منافسات وزن 90 كجم.



