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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين مانشستر يوناتيد وليدز في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وليدز
مانشستر يونايتد وليدز

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام بينهما، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا 
خط الدفاع: دالوت - ماجواير - لوك شو - مالاتسيا.
خط الوسط: فريد - سابيتزر- برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - سانشو - فيجورست.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.

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