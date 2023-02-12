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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية

بناء مخالف
بناء مخالف

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي  او التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين .

وأضاف المحافظ انه في هذا الإطار، تواصل رئاسة مركز ومدينة الحسينية تنفيذ أعمال إزالة التندات والمظلات والتلتوارات المخالفة عند مفارق المطار بمدخل قصاصين الشرق لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته بتنفيذ حملة إزالة لسور مخالف بالدبش على طول 150متر بناحية الوفاء والأمل التابعة للوحدة المحلية بغيته، واتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالف وبالوحدة المحليه بالزوامل تم إزالة إزالة سور على مساحة ١٠٠ متر طولي  من الدبش الأبيض بمساحة مسطحة ١٠٠٠ متر ببوابه ٧ بجمعية المهندسون العرب خارج زمام بساتين الإسماعيلية، وايقاف أعمال انشاء جمالون معدني ببوابة ٨ بجمعية المهندسون العرب على مساحة ١٠٠٠ متر، وايقاف أعمال انشاء جمالون معدني ببوابة ٩ بجمعية المهندسون العرب على مساحة ٢٠٠٠ متر وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة المركز بشن حملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظاً على الإنضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس.

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