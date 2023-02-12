أهالى قرية الشرقي سمهود في قنا يطالبون بتركيب كشافات لأعمدة الإنارة

استغاث أهالي قرية الشرقي سمهود - التابعة لمركز أبو تشت - بمحافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لعدم وجود أي إنارة تذكر ما يعرض حياتهم للخطر.

قال عمر السيد "من أبناء القرية"، الطريق مظلم للغاية لعدم وجود أعمدة إنارة، رغم أهمية الطريق لأهالى القرية، باعتباره الطريق الرئيس للدخول والخروج من القرية، لذلك نتمنى أن تصل مناشدتنا لمحافظ قنا لاتخاذ اللازم حرصاً على حياة الأهالى الذين يتعرضون لمشاكل لا حصر لها جراء الظلام الدامس خلال فترة الليل.

و أضاف : سوء حالة الطريق وعدم توافر إضاءة يجعل السائقين وأصحاب السيارات الخاصة يرفضون الحضور إلى القرية، ما يجعل الأهالى فى حيرة من أمرهم حال إصابة أحدهم بمرض طارئ ليلاً.

وأشار إلى أن تعرض بعض السائقين والمواطنين للسرقات من قطاع الطرق واللصوص الذين يستغلون حالة الظلام، وراء عزوف السائقين عن دخول القرية ليلاً، ما يجعل تركيب أعمدة لإنارة الطريق أمر ضرورى للغاية.

وطالب أهالى الشرقى سمهود ، أن ينظر محافظ قنا لمشكلتهم بعين الأهمية، ويصدر أوامره بتركيب أعمدة إنارة على هذا الطريق الحيوى لأهالى القرية.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.