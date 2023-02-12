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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 148 ألفاً و951 رأس ماشية في كفر الشيخ

تحصين المواشي
تحصين المواشي

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن أعمال حملة ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، من الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، مؤكداً أنه تم تحصين 148 ألفاً و951 رأس ماشية، منذ بدء الحملة من المستهدف تحصينه 157 ألفاً و 621 رأس ماشية، منهم 119 ألفاً و157 بقرة، و34 ألفاً و31 غنماً، و4 آلاف و433 ماعزاً.
 

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وتمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 42760 طائرا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتم تحصين بأجر 3650 طائراً بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحد و 4 رياشات ، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 60 عينة ما قبل البيع من 4 مزارع بإجمالي 12000 طائر، فضلاً عن منح 7 تصاريح نقل الطيور الحية، حفاظا على الثروة الداجنة.
 

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، تم إعدام ربع أمامي أيسر لعجل بقرى غير صالح للاستهلاك الآدمي لإصابته بالسل الموضعي، وذلك بعد إجراء الكشف البيطري بمجزر مطوبس.
 

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام تمارس عملها خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.
 

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.

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