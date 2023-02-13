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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فائض قياسي.. تجارة السلع في الصين تسجل 685.6 مليار دولار خلال 2022

الصين
الصين

سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بلغ 417.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 32 % عن العام السابق.

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وقال وانغ تشون ينغ، نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، والمتحدث باسمها، إن الرَّقَم المسجل، هو الأعلى من نوعه فى الصين بعد عام 2008، ويمثل 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن التجارة في السلع سجلت فائضا قياسيا بلغ 685.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 22 % على أساس سنوي.

عجز فى تجارة الخدمات فى الصين 

وشهدت التجارة في الخدمات عجزا قدره 94.3 مليار دولار، بانخفاض 6 % على أساس سنوي، فيما ارتفع العجز في قطاع السياحة بنسبة 14 % على أساس سنوي إلى 107.6 مليار دولار مع تعافي الإنفاق على السياحة عبر الحدود والتعليم في الخارج تدريجياً.

كما سجل الاستثمار المباشر تدفقا داخليا بلغ 32.3 مليار دولار في عام 2022.

توازن المدفوعات الدولية

وتوقع وانغ أن تظل المدفوعات الدولية متوازنة في عام 2023 مع استمرار حالة عدم اليقين الخارجي، حيث يحتفظ الاقتصاد الصيني بقوته وإمكاناته الهائلة وأساسياته السليمة على المدى الطويل، وأكد أن تعافي الصين يكتسب أرضية بدعم من حوافز السياسة.

الصين الاقتصاد الصيني المدفوعات الدولية الاستثمار المباشر تجارة

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