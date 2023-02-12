الغرفة انفجرت.. تفاصيل جريمة حرق إمرأة لزوجها أثناء نومه بالشرقية

كشف عم الزوج "ضحية زوجته في الشرقية" تفاصيل اشعال النيران في غرفة النوم عقب سكب البنزين وعلى جسد زوجها أثناء نومه بالغرفة، قائلا: "مشوفناش منها أفعال غريبة قبل كده وحتى لما رحنا القسم تعاملت معها بكل انسانية".

وأضاف عم الزوج "ضحية الشرقية"، في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أهل بلدهم قرية المجفف يعيشون في صدمة من هذه الحادثة ومما فعلته الزوجة، مؤكدا أن جميع متطلباتها كانت مجابة وليس كما تدعي أنها كانت تعاني من أزمة في المعيشة مع ابن شقيقه.

وتابع: "معرفش حاجة عن البنزين والجاز أو المادة المشتعلة اللي استخدمتها في حريق ابن اخويا ولكن هي رمت عليه حاجة وهي مدبرة لحاجة والشكل كله بيقول كده، ووقت الحادثة كان معاها ابنها ادم 8 سنوات والطفل قال لضابط المباحث أنا قلت لماما في نار خارجة من الغرفة، ولما خرجت من البيت صوتت وهي قافلة عليه الباب ورمت المفتاح والغرفة انفجرت من شدة المواد المشتعلة".