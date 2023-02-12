الإسعاف السوري: الأمل في الله يدفعنا لتعزيز عمليات البحث عن ناجين

كشف الدكتور توفيق حسابا، رئيس هيئة الإسعاف بسوريا، أنه بالرغم من مرور سبعة أيام بعد وقوع الزلزال إلا أن الأعمال لاتزال تتم بوتيرة متصاعدة ومستمرة لإنقاذ مزيد من الناجين وذلك عبر السير في خطين بالتوازي وهي مراكز الإيواء والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.



ولفت في خلال مداخلة عبر"برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الأمل في الله كبير لإيجاد مزيد من الناجين على سبيل المثل بعد إيقاف عمليات البحث عن ناجين في حلب تم إعادتها اليوم بشارع صلاح الدين بعد ورود بلاغ بوجود أصوات تحت الأنقاض.



وأكمل: “العمل يتم بالتوازي بين الإنقاذ ومراكز الإيواء في حلب مثلاً هناك 235 مركز إيواء تضم 13 ألف عائلة وهم بحاجه لخدمات صحية ومالية وهناك أمراض مزمنة ومسنين وأطفال وظروف أطفال وظروف الطقس السيء تجعل العمل متواصل لضمان الوضع الصحي لهؤلاء الأشخاص”.



وواصل: “الظروف الجوية السيئة تجعلنا نعمل باستمرار لإنقاذ الضحايا. ونحن نعاني من الحصار الموجود على الجمهورية العربية السورية. على مدار 12 عاماً حيث أن القطاع الصحي عانى من الحرب، وكوفيد، والكوليرا، ثم الزلزال”.



وشدد على أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة خلال الايام والساعات القادمة قائلاً : "نفقات الدفن في تركيا أعلى من سوريا، ولذلك بعض الضحايا السوريين الذين كانوا يعيشون في تركيا يعيدهم أهاليهم للدفن في سوريا.