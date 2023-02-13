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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحفة قادمة للشباب من فيفو بمواصفات مميزة وسعر مناسب

تحفة قادمة للشباب
تحفة قادمة للشباب من فيفو بمواصفات مميزة وسعر مناسب

تعتزم شركة vivo فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد بإمكانات مميزة مع سعر مناسب للشباب ، حيث نشرت الشركة فيديو تشويقي تستعرض فيه تصميم الهاتف وإمكاناته، حيث سيعد خيارا مناسبا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة مع خيار سعري مناسب. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو القادم vivo Y100 سيتوفر في الأسواق العالمية بسعر حوالي 330 دولار أمريكي، و حوالي 300 يورو في الأسواق الأوروبية، ومن المتوقع أن تعلن شركة فيفو عنه رسميا خلال الأسابيع المقبلة.     

فيفو تعتزم إطلاق واحد من أفضل الهواتف المتوسطة بسعر مناسب

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وسيأتي هاتف فيفو vivo Y100، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، وبقياس 6.2 بوصة، مع جودة +FHD  ، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة ، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وألوان :  الذهبي، و الوردي، والأزرق.       


وسيقدم هاتف فيفو vivo Y100، كاميرا خلفية ثلاثية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع ميزة OIS، مع مستشعري للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

وسيحتوي هاتف فيفو vivo Y100 ، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 واط، يتم شحنها عبر منفذ Type-C، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ونظام التشغيل أندرويد 13. 


وسيعمل هاتف فيفو vivo Y100 ، بواسطة معالج من نوع MediaTek Dimensity 900 SoC من شركة ميديا تيك، مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G68 MC4 ، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام  من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128  جيجابايت قابلة للتوسيع من نوع UFS 3.1.


 

 

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