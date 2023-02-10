سعر ومواصفات Vivo X90 Pro.. قاتل هواتف سامسونج من فيفو

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتف جديد يتمتع بمواصفات جيدة تتحدى أفضل هواتف أندرويد، التي تنتجها شركة سامسونج.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد Vivo X90 Pro أحد هاتفي الكاميرا من نوع 1 بوصة في تشكيلة فيفو الرائدة، كما أنه يتميز بشاحن ضخم بقوة 120 وات.

مميزات Vivo X90 Pro من فيفو



يتمتع هاتف فيفو Vivo X90 Pro، بشاشة كبيرة منحنية من نوع LTPO4 AMOLED، بقياس 6.78 بوصة وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، تستخدم الشاشة نظام PWM عالي التردد 1440 هرتز، يبلغ ذروته 1800 شمعة تتم معايرة الشاشة المنحنية المزدوجة في المصنع وتدعم تقنية Dolby Vision.

Vivo X90 Pro

يعمل هاتف فيفو Vivo X90 Pro، بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 9200، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و 512 جيجابايت، من نوع UFS 4.0.

يحزم هاتف فيفو Vivo X90 Pro، بطارية بقوة 4870 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، تدعى الشركة أن تقنية الشحن يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50% في غصون 8 دقيقة.

Vivo X90 Pro

يتميز هاتف فيفو Vivo X90 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تضم مستشعر قوى بدقة 50 ميجابكسل من إنتاج شركة سوني من نوع IMX989 الرئيسي مقاس 1 بوصة بفتحة f / 1.75 واسعة على غرار طراز Pro +، متصل بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة صورية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

حصل هاتف فيفو Vivo X90 Pro، على شريحة V2 ISP الداخلية من فيفو لمعالجة الصور ولقطات الإضاءة المنخفضة المحسّنة، وهو يتيح أوضاعا مثل صورة Zeiss Cine-fare، ووضع الرياضة الليلية، وتأثير Miniature، و Astro المحمول، والفيديو الليلي عالي الاستشعار بدقة 4K والفيديو الليلي HDR.

Vivo X90 Pro

سعر هاتف Vivo X90 Pro من فيفو

يأتي هاتف Vivo X90 Pro، باللون الأسود المميز الآن مع خيار جلد نباتي جميل يسهل اللمس في اليد ومظهر رائع، ويتوفر مقابل سعر يبدأ 829 دولار (أي ما يعادل 25200 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.