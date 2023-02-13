كيلو اللحمة بـ 135جنيها.. أسعار السلع وتخفيضات 60% بهذه المنافذ

توفر الحكومة السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة، حيث تطرح وزارات التموين والداخلية والزراعة، سلعا بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان، ومنافذ كلنا واحد، ومنافذ وزارة الزراعة، وذلك في ظل موجات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء حول العالم، فيما تعمل مصر على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتخفضيات تتراوح بين 30% إلى 60% على أسعار السلع.

كما طمأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، المصريين أول أمس، قائلا:إن السلع الاستراتيجية في مصر تكفي لعدة أشهر، إلى جانب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من بعض السلع، والتوسع في إنتاج سلع أخرى لتخفيف المستورد منها.

وتوفر معارض أهلاً رمضان السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% و 30%،



وجاءت أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان كالتالي:

سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيها



وتتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو



بلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيها



كما وفرت معارض أهلاً رمضان كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيها.

وطرح معارض اهلا رمضان سمن وزيوت نباتية بأسعار مخفضة 30% عن الأسواق بالإضافة إلى العديد من السلع الرئيسية والأساسية والموسمية بنفس التخفيضات

وجاءت أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان كالتالي:

سعر الأرز 14.5 جنيه للكيلو

سعر السكر 14.5 جنيه للكيلو

سعر الكيلو من الدقيق 17 جنيها للكيلو

سعر مكرونة الملكة 10 جنيها للكيس سعة 400 جرام

سعر 500 جرام عدس 21 جنيها

سعر الفول المعبأ 19 جنيها لسعة الـ 500 جرام



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أسعار الزيوت



سعر زيت حلوة سعة الـ 700 ملي بمبلغ 37.5 جنيه

سعر الزيت الخليط بمبلغ 36 و 34 و 30 جنيهًا لسعة الـ 700 ملي

سعر الزيت 1 لتر قلية بـ 49 جنيها

سعر زيت عباد الشمس 750 ملي بـ 47 جنيهًا

الزيت التموين



ويشارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في معارض أهلا رمضان من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مخفضة منها: دجاج برازيلي مجمد زنة كيلو بسعر 65 جنيها ولحم مفروم زنة 500 جرام بسعر 42 جنيها وسمك بلطي زنة كيلو بسعر 65 جنيها وزيوت نباتية وسكر ومكرونة بأسعار مخفضة 20% عن الأسواق.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الخضار والفاكهة بتخفيضات تتراوح بين 20 و 30%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بكثافة فى معارض أهلا رمضان بكافة أنحاء الجمهورية من خلال شركات الجملة والمجمعات والمطاحن والزيوت واللحوم والأسماك.

و خصص المحافظون الأماكن التالية لإقامة معارض “ اهلا رمضان” وتستكمل تباعا في باقى المحافظات:



• محافظة الجيزة: الملك فيصل - أرض اللواء بالعجوزة - المنيب - ترعة المنصورية بالهرم.

• محافظة الإسكندرية: الأزاريطة - العطارين - الجمرك - المنشية.

• محافظة الشرقية: الزقازيق - الإبراهيمية - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة.

• محافظة المنوفية: مسجد سيدي خميس مديرية غرب شبين الكوم.

• محافظة القليوبية: بنها - حي غرب شبرا - قليوب - طوخ - القناطر الخيرية - منطقة المستشح.

• محافظة كفر الشيخ: الحامول - بلطيم.

• محافظة الفيوم: امام نادي الشباب المسلمين.

• محافظة بني سويف: منتزه النصر - الفشن - الواسطى.

• محافظة سوهاج: بجوار استاد سوهاج - أمام مركز سوهاج بالإضافة إلى إقامة معرض في كل مركز بالمحافظة.

• محافظة المنيا: مركز ملوي على شارع العرفان - مركز أبو قرقاص - معرض في شارع العباسيري.

• محافظة القاهرة:

- السيدة زينب: امتداد شارع السد- ميدان زينهم - منطقة المواردي.

- مصر القديمة: أثر النبي - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة.

- المقطم: ميدان النافورة - الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

- الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية - أسفل كوبري الحضارات.

- التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط.

- حلوان: شارع أبو رجيلة - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم.

- طرة: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الأوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طرة الأسمنت - شارع معهد أمناء الشرطة.

- المعصرة: شارع العروبة - شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر- أمام محطة مترو المعصرة.

- البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأولمبي - منطقة بير أم سلطان.

- دار السلام: شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.

- 15 مايو: أمام مبنى الحي.

- المعادي: ميدان العرب.