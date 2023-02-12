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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

الزيوت بأسعار مخفضة
الزيوت بأسعار مخفضة

توفر معارض أهلاً رمضان السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% و 30%، 

 

وجاءت أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان كالتالي:

سعر الأرز 14.5 جنيه للكيلو
سعر السكر 14.5 جنيه للكيلو
سعر الكيلو من الدقيق 17 جنيها للكيلو
سعر مكرونة الملكة 10 جنيها للكيس سعة 400 جرام
سعر 500 جرام عدس 21 جنيها
سعر الفول المعبأ 19 جنيها لسعة الـ 500 جرام
 

أسعار الزيوت

سعر زيت حلوة سعة الـ 700 ملي بمبلغ 37.5 جنيه
 

أسعار الزيوت 

سعر الزيت الخليط بمبلغ 36 و 34 و 30 جنيهًا لسعة الـ 700 ملي
 

أسعار الزيوت

سعر الزيت 1 لتر قلية بـ 49 جنيها
 

أسعار الزيوت

سعر زيت عباد الشمس 750 ملي بـ 47 جنيهًا

أسعار الزيوت

أسعار اللحوم 

سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيه
 

وتتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيه إلى 160 جنيه للكيلو
 

بلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيه
 

كما وفرت معارض أهلاً رمضان كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيه.

 

وطرح معارض اهلا رمضان سمن وزيوت نباتية بأسعار مخفضة 30% عن الأسواق بالإضافة إلى العديد من السلع الرئيسية والأساسية والموسمية بنفس التخفيضات

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ويشارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في معارض أهلا رمضان من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مخفضة منها: دجاج برازيلي مجمد زنة كيلو بسعر 65 جنيها ولحم مفروم زنة 500 جرام بسعر 42 جنيها وسمك بلطي زنة كيلو بسعر 65 جنيها وزيوت نباتية وسكر ومكرونة بأسعار مخفضة 20% عن الأسواق.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الخضار والفاكهة بتخفيضات تتراوح بين 20 و 30%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.

 

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بكثافة فى معارض أهلا رمضان بكافة أنحاء الجمهورية من خلال شركات الجملة والمجمعات والمطاحن والزيوت واللحوم والأسماك.

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