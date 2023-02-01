الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

بعض المطاعم الشهيرة تقوم باستخدام زيت القلي بشكل متكرر وذلك بهدف التوفير، ولا يعلم البعض أن هذه الطريقة في الطهي قد تكون مسئولة عن التسبب في مشاكل صحية خطيرة.

وكشف الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هذه الزيوت المستخدمة للقلي هي في الأصل دهون مشبعة وإعادة استخدامها تجعلها أسوأ، إذ إن الدهون المتحولة في الجسم تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة.

وأضاف خبير التغذية، أن الأطعمة المصنعة من زيوت مُعاد استخدامها، مثل الطعمية والبطاطس الشيبسي، فبجانب الإصابة بالسرطان، قد يُصاب الشخص بأمراض عديدة، وحدوث التهابات وإرهاق شديد وخمول وتعتبر مسرطنة وتؤذي الجسم.

وتابع: "إن تكرار استخدام زيت القلي لمرات عديدة لأن تكرار تسخينه وتبريده وتعرضه للهواء والأكسجين أكثر من مرة يسبب تأكسده، ما يؤدي إلى تكوين مركبات هيدروكربونية، وهي مركبات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض السرطانية.

وحذَّر الدكتور أحمد صبري من تجنب شراء الأطعمة المقلية، كالبطاطس أو الطعمية أو غيرهما، من المطاعم لأنها في الغالب تستخدم أرخص أنواع الزيوت، فضلًا عن أن زيت القلي يستخدم فيها لمرات عديدة ولا يتم تغييره بل يتم إضافة كمية جديدة من الزيت على الزيت القديم.