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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول أول وحدة غسيل كلوي طواريء للعناية المركزة بمستشفي طلخا بالدقهلية.. صور

صورة للجهاز
صورة للجهاز

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وصول اول وحدة غسيل كلوي طواريء بالعناية المركزة بمستشفي طلخا المركزي حيث تم مؤخرا توفير جهاز غسيل كلوي بداخل العناية المركزة ليقدم الخدمة للحالات الحرجة التي تحتاج الي غسيل كلوي بشكل طارئ ولا تتناسب حالتها العامة مع تلقي الخدمة بوحدة الغسيل العادية

ولفت الدكتور أحمد البيلى إلى أن  مستشفي طلخا أصحبت  ضمن عدة مستشفيات بالدقهلية تتوفر بها الغسيل الكلوي بالعناية والتي من بينها  ميت غمر العام وبلقاس و دكرنس ومنية النصر والمنزلة والسنبلاوين وشربين مما يعد انجازاً  لمجال الكلي بالدقهلية في توفير خدمة متخصصة دقيقة تساهم في انقاذ حياة عشرات المرضي شهريا

فى سياق متصل كشف وكيل الوزارة عن وصول ماكينة غسيل كلوي جديد بمستشفى الجمالية بقيمة تصل إلى  ٣٢٥ الف جنيه من خلال تبرع من المجتمع المدني لافتاً إلى أن وحدة الكلي بالجمالية تقدم الخدمة لعدد ١٤٠ مريض غسيل كلوي و مجهزة بعدد ٣٥ جهاز غسيل كلوي
#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية

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الدقهلية محافظ الدقهلية وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ماكينة غسيل كلوي دكتور خالد عبد الغفار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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