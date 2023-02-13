نقطة مضيئة| السيسي يوجه رسالة للمصريين عن الأشقاء العرب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما حدث فى مصر لولا الدعم من الأشقاء ما حدث، وأنه فى أول لقاء بـ الشيخ محمد بن زايد حاكم الإمارات، جاء وكان يعلم ما هو المطلوب لـ المصريين.



وأقسم الرئيس السيسي بالله :" والله ما قولت لـ حاكم الإمارات، ولكن كانت السفن تأتى لمصر عبر البحر، بها كل شيء، من غاز و كل شيء مطلوب".



وكشف أن الشيخ محمد بن زايد، نظم الدعم الذى يأتى لمصر، وأنه يقدم الشكر لجميع الأشقاء، العرب، وكشف أن النقطة المضيئة هو دعم الأشقاء لمصر.

وأوضح الرئيس خلال الجلسة العامة للقمة العالمية للحكومات بدبي، أن المواطنين كانوا يقفون طوابير أمام محطات البنزين والغاز، بمصر، وبدعم الأشقاء تم الحل.





