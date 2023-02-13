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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بوكيه بطاطس وشكولاتة البصل.. الخضروات بديل الورد في عيد الحب 2023| صور

الخضروات بدل الورد
الخضروات بدل الورد في عيد الحب 2023

عيد الحب 2023 يبدأ الاحتفال به بعد ساعات قليلة من الآن في 14 فبراير، مثلما يحدث في هذا التوقيت من كل عام عالميا منذ القرن الرابع عشر. 

ووسط الأزمات الاقتصادية العالمية ، وتزاديها بعد الحرب الروسية والأوكرانية يبدأ الناس في التفكير في حلول ابداعية تناسب الظروف الحالية. 

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ووسط نصائح الكثير من الاقتصاديين بأهمية الاقتصار على المتطلبات الرئيسية للحياة فإن الكثير يلجأ إلى شراء هدايا قابلة للاستعمال أو الاستهلاك خلال الاحتفال بعيد الحب بدلا من الورد والدباديب. 

عيد الحب 2023 

“بوكيه بطاطس أو طماطم أو ثوم أو خضار مشكل وشكولاته بصل ” صور لأفكار بوكيهات بديلة للورد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” مع قرب عيد الحب 2023. 

ولاقت أفكار بوكيات الخضروات سخرية البعض بينما تقبلها البعض الآخر، حيث كانت من أبرز تعليقاتهم: “هابي هابي بريحة الخضار”، “أفيد من الورد اللي هيبوظ”، “دفي معدتك ولا تدفي أنفك”، “عيد الحب يعني ورد”، “هاتوا شكولاته بفلوس الخضار”، “أفكار سيئة”. 

الخضروات بدل الورد في عيد الحب 2023

 

الخضروات بدل الورد في عيد الحب 2023

 

الخضروات بدل الورد في عيد الحب 2023

 

الخضروات بدل الورد في عيد الحب 2023

 

الخضروات بدل الورد في عيد الحب 2023

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