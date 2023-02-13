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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دموع وأحضان.. مقطع مؤثر بعد استخراج طفلة من تحت الأنقاض فى سوريا

صدى البلد

لم تجد طفلة سورية بعد لحظات من إنقاذها من تحت الأنقاض، ما تقوله سوي الصراخ بأعلى صوتها ماما .

ووثق مقطع فيديو "مؤثر" نشره حساب الدفاع المدني السوري في "تويتر"، لحظة لقاء الطفلة التي تدعى سندس بوالدتها بعد إخراج الصغيرة من تحت ركام بيتها المنهار إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وبحسب وسائل إعلام خرجت سندس على أيدي رجال الإنقاذ، ليتم نقلها إلى سيارة الإسعاف حيث فوجئت بوصول والدتها ما دفع سندس للصراخ بصوت عالٍ "ماما" ومدت يديها بلهفة لاحتضان أمها في مشهد يذرف دمع العين فرحاً.

بدورها، ردت السيدة على الصغيرة قائلة وهي تبكي من السعادة بنجاة صغيرتها "روحي يا عمري" وقامت باحتضانها وتغطيتها من البرد.

لكن السيدة أوضحت لرجال الإنقاذ أنها عمة سندس.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين الماضي، حصد أكثر من 35 قتيلاً في البلدين حتى اليوم.

فيما تتوقع عدة منظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، لاسيما بعد رفع المزيد من الأنقاض.

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