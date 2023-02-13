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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موتى بالآلاف .. قفزة مرعبة لضحايا زلزال تركيا وسوريا

زلزال ودمار وألم
زلزال ودمار وألم ومعاناة

في ارتفاعات ضخمة في أعداد الضحايا في سوريا وتركيا، بسبب الزلزال المدمر الذي ضربهما، يوم الإثنين الماضي، قبل أسبوع، تجاوز الضحايا، توقعات الكثيرين، بأكثر ممن ماتوا في زلزال تركيا المدمر في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

وذكرت شبكة سكاي نيوز، إن الأرقام الواردة من المرصد السوري، أفادت بارتفاع شهداء سوريا من الزلزال  لأكثر من 5300.

 

فيما كان الأمر المحزن، ما قالته إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في  ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 31643 قتيل.

وذكرت الأنباء، إنه وفقا لذلك، فقد ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى نحو 37 ألفا، في حصيلة مفجعة.

وفي هذا السياق، ذكرت الأمم المتحدة، إن  مرحلة الإنقاذ من الزلزال في سوريا "اقتربت من نهايتها".

فيما تتسارع الجهود لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض في سوريا وتركيا، في مآساة يتابعها العالم بألم كبير.

وسبق إن قالت الأمم المتحدة في توقعات لها إن العدد الإجمالي للضحايا قد يصل ل60 ألفًا.

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