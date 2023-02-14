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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفلاحة تطورت.. خيال مأتة آلي لإبعاد الطيور عن الزراعات في المنوفية ..شاهد

جهاز خيال ماتة آلي
جهاز خيال ماتة آلي في المنوفية

في مشهد لن تراه إلا في محافظة المنوفية لجأ أحد الأهالي بمركز أشمون إلي اختراع جهاز خيال مآتة آلي وذلك لإبعاد الطيور عن الزراعات في الحقول.

ففي قرية البرانية مركز أشمون قام الشاب سامح الحراني أحد أبناء القرية من اختراع جهاز كبديل لخيال الماته القماش لطرد الطيور من الحقول.

أنبوبة ومدفع .. هكذا بدا سامح الحراني حديثه حيث أكد أن الجهاز عباره عن ماسورة من الحديد مقسمة من الداخل تسمح بتدفق الغاز من الاسطوانة الموجودة أسفل الماسورة الي جانب جهاز يعطي إشارات ومنها إعطاء اصوات وضربات كالمدفع تبعد الطيور عن الزراعات المختلفة مع حركة دائرية للماسورة الحديدية.

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واضاف أن الجهاز يصدر اصوات وضربات كل دقيقه لإبعاد الطيور عن طريق " زر " داخل الجهاز الموجود في " خيال الماتة الآلي"، موضحا أن الجهاز كان يوجد في دول أجنبية لإبعاد الطيور عن مسارات الطيارات وتم تداوله في الدول العربية بعد ذلك.

وأشار إلي أنه يقوم بتصنيع هذا الجهاز منذ 18 عاما وعليه اقبال من المواطنين حيث يتوافد عليه مزراعون من صعيد مصر وحتي الدلتا، موضحا أن مزراعين لزراعات معينة  يحرصون علي اقتناء الجهاز كزراعي الفراولة والعنب حيث أن الطيور تتلف كميات كبيرة من المحصول إذا لم يتم ابعادها عنه.

وأوضح أن الجهاز يتم بيعه خارج مصر من 400 الي 600 دولار ولكنه استطاع تصنيعه محليا وتكلفته لا تتعدي ربع تكلفة المستورد وبنفس الجودة.

ولافت سامح الحراني، الي أن الفكره جاءت من تردد أحد المزارعين عليه لإصلاح جهاز تم استيراده ولكنه كان به مشكله ويحتاج الي قطع غيار من الخارج فقام بإصلاح الجهاز وعمل أجهزة أخري محلية الصنع بنفس الجودة.

جهاز خيال ماتة آلي في المنوفية
جهاز خيال ماتة آلي في المنوفية
جهاز خيال ماتة آلي في المنوفية
جهاز خيال ماتة آلي في المنوفية
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