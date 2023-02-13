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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن: انعقاد لجان العقوبات على الكونغو وحركة الشباب وجنوب السودان نهاية الأسبوع

مجلس الامن
مجلس الامن

تشهد نهاية الأسبوع الجاري انعقاد لجان متابعة العقوبات على الكونغو الديقراطية و حركة الشباب فى الصومال وكذلك جنوب السودان، وتقرر أن تعقد لجنة العقوبات على الكونغو الديمقراطية اجتماعها يوم الخميس القادم للنظر فى مدى التزام أطراف القرار بما نص عليه قرارها الأممى الصادر برقم 1533 و استعراض تقرير لجنة الخبراء فى هذا الصدد.

ويلي ذلك اجتماع تقرر يوم الجمعة القادمة بمقر الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار رقم 651 بمعاقبة حركة الشباب الإرهابية في الصومال، ويقدم خبراء اللجنة تقريرهم للمجلس في هذا الشأن مع إجراء مشاورات غير رسمية حول التقرير، ويشهد يوم الجمعة القادم كذلك انعقاد لجنة متابعة العقوبات الأممية المفروضة بالقرار رقم 2206 على جنوب السودان وذلك فى اجتماع مفتوح تتحدث فيه دول جوار جنوب السودان و استعراض تقرير لجنة متابعة تنفيذ القرار المشار اليه و تقييمات الخبراء.

كما سيشهد الجمعة القادم اجتماعا رسميا بمقر مجلس الأمن لهيئة الموظفين العسكريين العاملين فى بعثات مهام حفظ السلام فى العالم تحت علم الأمم المتحدة.

الكونغو الديقراطية الصومال جنوب السودان الأمم المتحدة مجلس الأمن

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