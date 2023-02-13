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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة تدريبية في الأعمال الحرفية بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ، ورشة تدريبية في الأعمال الحرفية "أساسيات أعمال السباكة" وأعطالها البسيطة ضمن خطة المديرية في النشاط التطوعي، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب "محلة القصب، محلة موسى، دقلت " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع البيئي التطوعي قدم ورشة عمل الأعمال الحرفية في "أعمال السباكة" تأتي أهمية تنفيذها في هذا التوقيت لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه في ظل مواجهة العالم لأزمة ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية التي أخذت حيز اهتمام العالم الأكبر، وتطبيقاً لمفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وفي إطار نشر ثقافة العمل الحر في المجالات الحرفية.
 

أدار الورشة التدريبية أشرف محمد إبراهيم المتخصص في مجال السباكة التي أقيمت بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات تنفيذ باسم سعيد مسؤول أندية التطوع بالمديرية وفتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ.

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IMG-20230213-WA0090
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IMG-20230213-WA0089
وزير الشباب والرياضة كفر الشيخ الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ ورشة عمل ترشيد استهلاك المياه

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