هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا لأسرة واحدة؟.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كيف أخرج كفارة اليمين وهل يجوز إعطائها لأسرة واحدة، وهل يجوز إخراج القيمة بدلا من الإطعام؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، ويجوز للمسلم أن يخرج وجبات الإطعام أو إخراج قيمتها.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج الإطعام أو الوجبات لعشرة أشخاص، أو إخراج القيمة المالية، ويجوز إعطائها لشخص واحد أو أسرة واحدة، بشرط أن تكون مستحقة.

مقدار كفارة اليمين

تخرج كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.



كفارة اليمين بالترتيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام.

وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال "ما هى كيفية صوم كفارة اليمين؟ أنه يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متقطعين إن لم يستطع صيامهم متصلين، فيجوز صيام مثلا يوم كل أسبوع وهكذا.

وأشار إلى أنه يقدم فى الكفارة الإطعام على الصلاة فهو أولى، ولكن الكثير من الناس يقدم على الصيام مباشرة وهو قد يكون قادرا على الإطعام.