عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ.. ميريهان حسين تثير الجدل فى عيد الحب

صدى البلد

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

وظهرت الفنانة ميريهان حسين باطلالة ملفتة مرتدية فستانا لونه اسود واتسم بستايل الريش من منطقة الصدر ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

روجت الفنانة المصرية ميريهان حسين لـ فيلمها الجديد “إتنين للإيجار” والذي يعرض غدا بدور العرض عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

ونشرت ماريهان صورها رفقة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت قائلًة:" يارب يعجبكم وهستني رأيكم".

586B3772-6BD1-400B-83D2-92781027EBA8
586B3772-6BD1-400B-83D2-92781027EBA8
C74D34E0-2B81-40A6-A368-552B7622B3C1
C74D34E0-2B81-40A6-A368-552B7622B3C1
169525AA-3E6B-4B0F-8D94-43BAF256A63B
169525AA-3E6B-4B0F-8D94-43BAF256A63B
الفنانة ميريهان حسين ميريهان حسين جلسة تصوير تقاصيل إطلالة ميريهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

انطلاق العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique من معبد حتشبسوت

لانشون بفضلات الفئران يثير ضجة على السوشيال.. إليك الحكاية بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي قبل النوم؟

بسعر خرافي.. حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل والجمهور: الفلوس دي تفتح بيوت

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شمال غرب سوريا إلى 2274

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2023.. وما آخر وقت لإحيائها؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة تكشف عن أنوثتها

بفستان جرئ.. ميريهان حسين تثير الجدل فى عيد الحب

فوائد الترمس المر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

بروتيو..نهاية مأساوية لأشجع كلب ساعد في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ