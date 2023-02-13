بفستان جرئ.. ميريهان حسين تثير الجدل فى عيد الحب

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت الفنانة ميريهان حسين باطلالة ملفتة مرتدية فستانا لونه اسود واتسم بستايل الريش من منطقة الصدر ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





روجت الفنانة المصرية ميريهان حسين لـ فيلمها الجديد “إتنين للإيجار” والذي يعرض غدا بدور العرض عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت ماريهان صورها رفقة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت قائلًة:" يارب يعجبكم وهستني رأيكم".

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