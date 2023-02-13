جاكبو يوقع على أول أهدافه بقميص ليفربول ويعزز تقدم فريقه أمام إيفرتون

تقدم فريق ليفربول على إيفرتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 49 من متابعة للتمريرة العرضية المُرسلة من ترينت ألكسندر أرنولد، ليوقع على أول أهدافه بقميص “الريدز” بعد انضمامه إليه قادمًا من أيندهوفن.

الشوط الأول شهد استحواذ لأصحاب الأرض ليفربول دون تهديد مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة 36، ارتقى تاروفسكي مدافع إيفرتون ليقابل الركلة الركنية المُنفذة من زميله أيوبي، لتصطدم بالقائم الأيسر، لترتد بهجمة مرتدة لـ ليفربول بدأها محمد صلاح، ليمرر الكرة جهة اليسار لـ داروين نونيز، والذي انطلق بسرعته في هجمة مرتدة، قبل أن يُعيدها لـ “مو” الذي أسكن الكرة الشباك، مهديًا فريقه التقدم في أول أشواط المباراة.

ورفع “مو” رصيد مساهماته من الأهداف لـ 100 هدفًا في الدوري الإنجليزي بين تسجيل وصناعة على ملعب “أنفيلد” مع فريقه ليفربول.

وأصبح“مو” اللاعب رقم 13 فقط في تاريخ الفريق، الذي يحقق ذلك الإنجاز.

وسجل محمد صلاح 71 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع ليفربول على ملعب أنفيلد، إضافة لصناعته 29 هدفًا، منذ انضمامه للفريق عام 2017.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ستيفان بايتيتش - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز

ويعود الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي ديوجو جوتا للتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول بعد تعافيهما من الإصابة.