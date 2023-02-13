بسعر خرافي.. حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل والجمهور: الفلوس دي تفتح بيوت

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بفيدو جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام .

وتألقت الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس جلد باللون الاسود و بوت ذات الفرو البنى.

وأبدي الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص البعض على معرفه أسعار إطلالتها، ووفقًا لصورة منتشرة على موقع“إنستجرام”، تبين أن الحزام من ماركة ديور العالمية، أما البوت من سان لوران الفرنسية، ويبلغ سعره 11.400 ريال سعودي حوالى ٩٠ ألف جنيهًا .



وهو ما دفع بعض الجمهور معلقين :" الفلوس ديه تفتح بيوت ".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الوان النود،وقامت برفع شعرها وهو ما تماشي مع اطلالتها .





وقد تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن عودة الفنانة ياسمين صبري ، ورجل الأعمال وزوجها السابق أحمد أبوهشيمة بعد ظهورهم في نفس المكان وهوما تساءل عنه البعض “هل رجعوا لبعض؟”.





وتتميز الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





نفت النجمة ياسمين صبري ما تردد حول عودة حياتها الزوجية من جديد مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.





قالت ياسمين صبري: "لدي الكثير من الخواتم ولا أعرف ما سبب انتشار هذه الصورة، هذا ليس خاتم زواجي، وكما أعلنت زواجي ثم بعدها طلاقي، لو تم زواجي من جديد بالتأكيد سأعلن ذلك، لن أتزوج في السر"، وذلك حسب تصريحاتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Joy Awards.