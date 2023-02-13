عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique من معبد حتشبسوت

فريق Adriatique
فريق Adriatique

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، انطلقت، مساء اليوم، من رحاب معبد حتشبسوت بالأقصر فاعليات العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique بحضور ما يقرب من ٣٠٠٠ سائح.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية في الأماكن الأثرية تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري وحدوث رواج سياحي في الأماكن الأثرية الموجودة بالمدينة التي يتم تنظيم الفعالية بها حيث يقوم السائحين بزيارة هذه الأماكن إلى جانب حضورهم للفعالية، لافتا إلى وجود اقبال كبير من مختلف دول العالم لتنظيم فعالياتها في الأماكن الأثرية بمصر ولاسيما بمدينة الأقصر.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لمثل هذه الفعاليات وإقامتها في الأماكن الأثرية يعد دعاية للمقصد السياحي المصري كما يأتي في إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف لإبراز المقصد السياحي المصري كمقصد متجدد نابض بالحياة وذلك من خلال تنظيم ورعاية الأحداث والفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر.

كما أشارت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذا الحدث تم بثه علي المنصات الرقمية للشركة المنظمة للحدث والتي يبلغ عدد مشاهديها ومتابعيها ما يقرب من ٦٠ مليون مشاهد ومتابع علي مستوى العالم، مؤكدة على أهمية المنصات الرقمية التي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية في الدعاية والترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته السياحية المتنوعة وما يذخر به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

جدير بالذكر أن معبد حتشبسوت بالدير البحري بمدينة الأقصر كان قد شهد احتفالية وعرض أزياء دار الأزياء الإيطالية العالمية ستيفانو ريتشي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدار.
كما شهدت منطقة أهرامات الجيزة حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاصة بدار الأزياء الفرنسية العالمية  ديور لخريف وشتاء ٢٠٢٣.
 

IMG-20230213-WA0037
IMG-20230213-WA0037
IMG-20230213-WA0038
IMG-20230213-WA0038
Adriatique السياحة معبد حتشبسوت وزارة السياحة والآثار الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

انطلاق العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique من معبد حتشبسوت

لانشون بفضلات الفئران يثير ضجة على السوشيال.. إليك الحكاية بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي قبل النوم؟

بسعر خرافي.. حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل والجمهور: الفلوس دي تفتح بيوت

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شمال غرب سوريا إلى 2274

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2023.. وما آخر وقت لإحيائها؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة تكشف عن أنوثتها

بفستان جرئ.. ميريهان حسين تثير الجدل فى عيد الحب

فوائد الترمس المر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

بروتيو..نهاية مأساوية لأشجع كلب ساعد في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ